Атака дронів на Суми: кількість жертв зросла [ Редагувати ]
У Сумах внаслідок атаки іранських безпілотників "Шахед" загинули дві людини. При цьому ще 19 отримали поранення.
Про це повідомляє Сумська ОВА в Telegram.
За даними місцевої влади, у закладах охорони здоров'я залишаються чотири постраждалих, із них дві - важкі в реанімації, дві - середнього ступеня важкості.
"5 постраждалим була надана медична допомога і вони були відпущені додому, серед постраждалих одна дитина 5 років", - йдеться у повідомленні.
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