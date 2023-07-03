У Сумах внаслідок атаки іранських безпілотників "Шахед" загинули дві людини. При цьому ще 19 отримали поранення.

Про це повідомляє Сумська ОВА в Telegram.

За даними місцевої влади, у закладах охорони здоров'я залишаються чотири постраждалих, із них дві - важкі в реанімації, дві - середнього ступеня важкості.

"5 постраждалим була надана медична допомога і вони були відпущені додому, серед постраждалих одна дитина 5 років", - йдеться у повідомленні.