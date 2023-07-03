Зеленський: росія дронами атакувала будівлю СБУ в Сумах [ Редагувати ]
Росія сьогодні, 3 липня, іранським дроном атакувала будівлю Служби безпеки України у місті Суми.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"На жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі. Ворог цим користується", - сказав президент.
За його словами, сьогодні Росія завдала чергового терористичного удару по місту Суми. Для цього окупанти використали іранські дрони, атакували житлові будинки, а також будівлю Служби безпеки України у місті Суми.
"Внаслідок цих ударів є поранені, є загиблі… Мої співчуття!", - додав президент.
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