Пошкодження Чонгарського мосту, який з’єднує тимчасово окупований Крим із материковою Україною, вже вплинуло на логістику російських військ на півдні нашої країни.

Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Донбас.Реалії.

За її словами, шляхи постачання армії РФ стали довшими й небезпечнішими. Коротші маршрути (наприклад, біля Армянська) проходять ближче до українських позицій, і туди може діставати українську зброю.

"Вони намагалися максимально забезпечити постачання ще до того, як розпочнеться наша далекобійна робота. Ми щодня намагаємося відпрацьовувати по їхній логістиці. Наприклад, минулої доби - три польові пункти боєпостачання. Це означає, що у ворога поменшало ресурсу", - розповіла Гуменюк.