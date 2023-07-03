На ювілейному саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні наступного року, будуть прийматися важливі рішення щодо вступу України до Альянсу. Таку думку висловив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019), під час свого виступу на телеканалі "Еспресо".

Вступ України до НАТО означатиме, що ми розподіляємо відповідальність за європейську безпеку з іншими країнами. Україна не повинна самотужки весь час тримати цю оборону. Нам потрібно бути разом в Альянсі. Ключові рішення щодо вступу України до НАТО будуть прийматися у Вашингтоні наступного року, на ювілейному саміті НАТО, - сказав Чалий.

Дипломат заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі планується оголосити про надання Україні далекобійної зброї.