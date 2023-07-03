Коли приймуть ключові рішення щодо вступу України в НАТО: Чалий дав відповідь [ Редагувати ]
На ювілейному саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні наступного року, будуть прийматися важливі рішення щодо вступу України до Альянсу. Таку думку висловив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019), під час свого виступу на телеканалі "Еспресо".
Вступ України до НАТО означатиме, що ми розподіляємо відповідальність за європейську безпеку з іншими країнами. Україна не повинна самотужки весь час тримати цю оборону. Нам потрібно бути разом в Альянсі. Ключові рішення щодо вступу України до НАТО будуть прийматися у Вашингтоні наступного року, на ювілейному саміті НАТО, - сказав Чалий.
Дипломат заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі планується оголосити про надання Україні далекобійної зброї.
Від саміту у Вільнюсі я очікую заяву про надання ракет ATACMS й інших далекобійних ракет. Також має бути сигнал керівництву росії, що шантаж кремля не здійснився, і що Україна буде у НАТО в конкретному форматі. Не готові зараз про це сказати, перекиньте цей місток на Вашингтон й зніміть усі питання: формули, гарантії безпеки перехідних періодів, алгоритми - це все потрібно залишити в минулому. Зараз питання стоїть руба - або так, або ні, - наголосив Чалий.
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