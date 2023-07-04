У вівторок, 4 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" керівниця координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталія Гуменюк розповіла, чи є ознаки нестачі боєприпасів у ворога?

На певних напрямках це відчувається, але треба розуміти, що ворог, усвідомлюючи наші способи ведення боротьби намагається розосередити свої запаси максимально, тобто загальна кількість боєприпасів в них не змінюється, вони обмежені у можливостях підтягувати резерви, через проблеми з чонгарським мостом у тому числі, але збільшити кількість пунктів боєпостачання вони здатні, щоб не тримати все це в одному "кошику".

Вони намагаються зробити багато таких точок, тому ми відпрацьовуємо по кожній. Це треба усвідомлювати, аналізуючи нашу бойову роботу, коли ми кажемо, що там знищено лише дві гармати крупнокаліберні, а хотілось би 15, але ж вони не скупчуються в одному місті.