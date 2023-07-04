Чи є ознаки нестачі боєприпасів у ворога: Гуменюк розкрила деталі [ Редагувати ]
У вівторок, 4 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" керівниця координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталія Гуменюк розповіла, чи є ознаки нестачі боєприпасів у ворога?
На певних напрямках це відчувається, але треба розуміти, що ворог, усвідомлюючи наші способи ведення боротьби намагається розосередити свої запаси максимально, тобто загальна кількість боєприпасів в них не змінюється, вони обмежені у можливостях підтягувати резерви, через проблеми з чонгарським мостом у тому числі, але збільшити кількість пунктів боєпостачання вони здатні, щоб не тримати все це в одному "кошику".
Вони намагаються зробити багато таких точок, тому ми відпрацьовуємо по кожній. Це треба усвідомлювати, аналізуючи нашу бойову роботу, коли ми кажемо, що там знищено лише дві гармати крупнокаліберні, а хотілось би 15, але ж вони не скупчуються в одному місті.
Вони розосереджуються максимально. До того ж ворог продовжує ховатись на лівому березі за мирним населенням, за людьми, потерпаючим від лиха.
по темі
У вівторок, 27 червня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" начальник координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталя Гуменюк розповіла, як просувається контрнаступ в Україні
У вівторок, 4 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" Андрій Коваленко, яка ситуація на фронті у плані аеророзвідки
У вівторок, 4 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Запорізької районної військової адміністрації Олег Буряк розповів про те, чи підготована місцева влада до можливого теракту на ЗАЕС
У вівторок, 27 червня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповів про безпекову ситуацію в області
У вівторок, 27 червня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про те, що ця ніч, як виняток для українського народу, пройшла спокійно