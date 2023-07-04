Під москвою дрон атакував військову частину: які наслідки [ Редагувати ]
У ніч проти вівторка, 4 липня, під російською москвою, у місті Кубинка, дрон-камікадзе атакував військову частину. Про це повідомляє Baza.
Пошкоджено адміністративну будівлю.
За попередніми даними, близько 4 години ранку дрон-камікадзе атакував адміністративну будівлю на території військової частини. За даними джерел у збройних силах рф, внаслідок вибуху жертв та постраждалих немає.
Варто зазначити, що у Кубинці знаходиться авіабаза, крім того, у місті базується бригада повітрянодесантних військ.
За даними екстрених служб, у районі Кубинки московської області впав безпілотник "літакового" типу.
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