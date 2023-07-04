Роль гелікоптерів у веденні війни важко переоцінити. Вони з повітря нищать живу силу та техніку ворога, здатні доправити та висадити десант у важкодоступні місця та, зрештою, як продемонстрували легендарні вертолітні місії на "Азовсталь", пролетіти багато кілометрів у тил ворога і з-під носа у нього забрати поранених.

Про українську армійську авіацію, що у складі Сухопутних військ більше року героїчно протистоїть ворогу - розкаже Вікторія Балицька.

Ударний Мі-24 та транспортний Мі-8. Ці два повітряні борти є основою української армійської авіації. Із МІ-24 можна вражати некерованими ракетами наземну живу силу, техніку та будівлі.

А багатофункціональний Мі-8 використовується для спецоперацій.

Василь Мулік, штурман авіаційної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди" ЗСУ:

Основним завданням зараз являється нанесення вогневого ураження противнику з допомогою авіаційних засобів ураження. Але так само виконувався спектр завдань і транспортні перевезення, і десантування військ, і спеціальні завдання, і медична евакуація рятувальні завдання.

Головне завдання гелікоптерів - вогнева підтримка наземних підрозділів. І армійська авіація виконує його з першого дня повномасштабної війни, розповідає льотчик із 23-річним досвідом Василь Мулік.

Василь Мулік, штурман авіаційної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди" ЗСУ:

Ми були підняті по тривозі. Вивели вертольоти з-під удару звідси з аеродрому. Прилетіли на заздалегідь підготовлений майданчик, ще на один майданчик, потім прилетіли на оперативний аеродром, бойова зарядка, десант - і до роботи. Вже ввечері 24 лютого ми висаджували десант на Гостомелі і наносили авіаційний удар. По льотному полю аеропорту Гостомель.

А в березні 2022-го льотчики кількох бригад армійської авіації розпочали серію безперецедентних зухвалих спецоперацій. Вони здійснили 7 місій на "Азовсталь", врятувавши більше ста поранених бійців. Гвинтокрили пролітали над територією, яку контролював ворог, віртуозно маневруючи поміж ворожими ППО та ПЗРК. Одну із таких місій виконував льотчик Віталій.

Віталій, командир вертолітної ланки 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди" ЗСУ:

Оце от кожен політ в Маріуполь - це ляпас. Це реально ляпас і для ППО російського і всім частинам, які там якби затиснули наші підрозділи. І це для них виклик. і це було це за честь, що в нас оце закрити ті місії.

З 15 бортів, які літали на "Азовсталь", три було збито, загинули льотчики. Люди - це найцінніше в армійській авіації, розповідає авінавідник Володимир. Авіаційні навідники - це очі льотчиків. Вони вказують пілотам координати цілей та складають маршрут так, щоб обійти ворожу ППО.

Володимир, передовий авіанавідник 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди" ЗСУ:

Зазвичай ми прораховуєм радіоелектронну розвідку противника, радіоелектронну боротьбу противника, екіпажі летять без GPS, екіпажі можуть загубитися. Тому що при дуже низькому польоті екіпаж дуже мало характерних орієнтирів, за які можна зачепитися, по яких він може летіти. А найбільш такою неочікуваною ситуацію це може бути ворог може в зону ураження завезти певні засоби ППО противника. Це було неодноразово.

Якщо екіпаж збито або він був змушений здійснити аварійну посадку - тоді група авіанавідників мчить на порятунок. Важлива роль і у техніків, які забазпечують справнисть гвинтокрилів, а коли це необхідно, то вирушають ближче до передової, щоб у польових умовах поремонтувати вертоліт.

Олег, старший технік групи обслуговування 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди" ЗСУ:

Але буває, що і вертольоти прилітають обстріляні, ну наша робота якби полягає, якщо влучила в елементи живлення чи в якісь блоки спеціальні, ми тоді їх просто замінюємо або якщо це проводка, тоді запаююємо.

Але окрім викруток та паяльника, гелікоптер потребує тепла долоні льотчика.

Павло Бардаков, командир 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди" ЗСУ: