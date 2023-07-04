Бійці ССО знищили три "Гради" окупантів під Бахмутом (відео) [ Редагувати ]
За даними, отриманими через Telegram від Сил спеціальних операцій, українські сили оборони успішно знищили три російські ракетно-артилерійські комплекси "Град" у районі Бахмута, Донецької області.
Зазначається, що в рамках спеціальної розвідки оператори підрозділу Сил спеціальних операцій виявили місцеперебування цих трьох ворожих одиниць у тилу противника.
Повідомлення підкреслює наявність інтенсивних бойових дій в цьому районі.
Координати оперативно передали побратимам з Сил оборони. Вся техніка та особовий склад були знищені "смачними" влучаннями нашої артилерії.
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