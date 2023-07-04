"Україна не отримає винищувачі пд час контрнаступу " - глава Військового комітету НАТО [ Редагувати ]
Глава Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що питання надання Україні винищувачів не буде вирішено у короткостроковій перспективі. ЗСУ не отримають літаки під час контрнаступу. Про це повідомляє LBC.
Дискусія про винищувачі є важливою, але вона не буде вирішена в короткостроковій перспективі для цього контрнаступу.
За його словами, підготовка пілотів, підготовка технічного персоналу, забезпечення логістики, яка зможе підтримувати ці літаки, "не будуть доступні до початку цього контрнаступу".
Бауер зазначив, що це (прохання України про винищувачі, - ред.) "важливо і зрозуміло", але "ми не повинні змішувати це з обговоренням контрнаступу зараз".
Коментуючи питання про те, чи може Україна виграти війну проти росії без військових літаків, він сказав:
Я думаю, що Україна має перевагу, тому що у неї є західні системи озброєння, вона має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивацію.
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