У Сумах сьогодні день жалоби за містянами, які загинули внаслідок атаки ворожих безпілотників. Напередодні вранці 4 дрони вдарили по середмістю.

Поцілили в житловий будинок та будівлю СБУ. Загинули 2 людей, ще 19-ро, зокрема й 5-річна дитина, постраждали. Докладніше - Юлія Зайцева.

"Шахеди" пролетіли просто над середмістям Сум. Люди бачили, як вони вибухають - один за одним.

Пані Світлана розклала свій нехитрий крам для продажу якраз навпроти будинку, де рвонуло втретє.

Сильний такий гул, страшно, ужас один, і сразу як бахне, ми побігли сразу в аптеку спрятались. Раз - десь дальше вдарило, а ще раз отам вдарило. І дим пошел.

Один під'їзд старого будинку зруйнований повністю. В інших - наче картонні, склались сходові майданчики, тріснули перекриття, повибивало вікна, двері. Постраждав і сусідній будинок, школа. Одразу спалахнула пожежа.

Олексій, мешканець пошкодженого будинку:

Ми відкрили двері в коридор, там повно диму, щось відвалилось від стіни, ось, давай збираться, значіт і вниз.

Сигнал тривоги увімкнувся вже після вибуху. Налякані мешканці вибігали надвір. Травмованих забирали машини швидкої допомоги.

Олексій, мешканець пошкодженого будинку:

Ну я чув, що загинула одна бабуся, один чоловік іще постраждав грудна клітка, і двоє так мовби нормально.

Вже надвечір стало зрозуміло, що загинули двоє людей. Ще майже 20 зазнали поранень, двоє у важкому стані, в реанімації.

Юлія Зайцева, кореспондентка:

Поки будинок не перевірять на аварійність, пускати до нього мешканців не будуть. Наразі тут триває розбір пошкоджених конструкцій та завалів.

У місті ще кілька разів лунала повітряна тривога. Мешканців будинку евакуювали до бомбосховища.

Ганна Байдер, мешканка пошкодженого будинку:

Я ж оце як є вийшли, і дочка, ну дочка схватила сумку свою.

Пані Ганна пересувається з ходунками. Спуститись їй допомогла донька.

Олена Токар, мешканка пошкодженого будинку:

Я думала, якийсь шалений мотоцикліст десь врізався, і все і мать приходе питає, я говорю, то таке, вона пішла на балкон подивиться і тут прилетіло другий раз. І тоді ми вже дуже перелякались. Побачила, що горить горище у нас.

Ці жінки ще 2014 переїхали до Сум із Луганська. Тепер знову залишилися без даху над головою. І ще сильніше мріють про повернення на батьківщину.

Ми не мріємо, ми знаємо, що колись Україна відвоює ці території, і в Луганську теж буде Україна і ми повернемось, бо у нас там все.

6 людей поселили до гуртожитку, інші розїхалися по родичах.

Лариса Орлухова, мешканка пошкодженого будинку:

Все в чем выскочила, в том то и все, больше ничего нет. Пожар был и залило там все и крыша, деревянные перекрытия, старое здание. 38 года, это сталинка.

Усю ніч на завалах працювали рятувальники. В дерев'яних перекриттях знову спалахував вогонь. А президент вкотре наголосив, що країна залишається недостатньо захищеною від ворожих дронів.

Володимир Зеленський, Президент України:

На жаль, наша держава поки немає достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі, ворог цим користується, завдавши чергового терористичого удару по місту Суми іранським дроном, зокрема по житловим будинкам, а також по будівлі Служби безпеки України. Ми зробимо все можливе і неможливе, шоб наша ППО стала найсильнішою.

4 липня оголошене у Сумській громаді днем жалоби за загиблими.