Тут і досі частково працює лікарня, і допомагають мирним жителям.

Прифронтова Авдіївка. Це промислове містечко обласного значення - тепер одне з найгарячіших місць на мапі бойових дій. Воно чи не найдовше за всю війну потерпає від обстрілів. Воєнкор Руслан Смєщук - побував у місті. Його репортаж - далі.

За вікном періодично щось вибухає та горить.

Так зараз виглядає фронтова Авдіївка, яка постійно під атаками росіян. В місті не залишилося цілих будинків, але залишаються люди. І тут постійно кудись прилітає.

Сегодня утром были прилеты, авиация нанесла удар по Авдеевке, были раненые, сегодня мы были как раз в госпитале, и там с утра привозили туда раненных.

Бойові дії тут тривають постійно. Поряд, в лічених кілометрах - Донецьк. Росіяни намагаються прорвати оборону в бік Авдіївки.

Позивний "Техас", військовослужбовець Збройних сил України:

Штурмов немного стало меньше, но авиация работает, и сегодня были ракеты. Они очень активно используют авиацию. Так, вчора вони дуже активно пішли в районі Красногорівки, у нас там були просування вперед, і вони учора були попитки це повернути.

Тут і досі частково працює лікарня, і допомагають мирним жителям. В місті, де абсолютно кожен будинок має пошкодження, а діапазон прилітаючих сюди боєприпасів - це майже всі види озброєння армії рф. В місті яке вже другий рік живе без світла і води.

Віталій Ситник, медичний директор Авдіївської міської лікарні:

Две ракетки прилетело, я не знаю что, но хлопец не успел забежать и возле рубиновой четыре попал, но обошлось…но вот так.

Тут і досі працюють два лікарі. Один із них хірург - уролог. Каже, до частих обстрілів їхньої лікарні - уже звикли. Але боляче дивитись на те, як росіяни знищили місто.

Михайло Орлов, хірург-уролог Авдіївської міської лікарні:

У меня чувство возмущения по поводу разрушенного города, это прежде всего. Очень жалко людей, которые остаются здесь, они испытывают массу неудобств, излишеств отрицательных, но наша задача, по мере возможности, чем мы можем, помогаем им.

Але навіть попри зусилля таких людей - війна перетворює Авдіївку все більше і більше - на місто-привід. Людей майже немає, а ті, що лишилися - живуть здебільшого у підвалах приватних та багатоповерхових будинків. Або, точніше, у тому, що від них залишилося.

Але страждають і населені пункти - віддаленіші від фронту. Так за минулу добу росіяни вбили щонайменше двох цивільних, поранили щонайменше трьох мирних мешканців. Є зруйновані будинки.