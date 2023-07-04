Поліцейські вибухотехнічної служби: історія чоловіків, які підірвалися на міні, але повернулись на службу (відео) [ Редагувати ]
Поліцейські вибухотехнічної служби щодня розміновують деокуповані території від російського залізяччя. Львівʼяни Тарас Сало та Андрій Ільків торік у вересні на Харківщині одночасно підірвалися на російських заборонених протипіхотних мінах. Обидва втратили ліву ногу, та попри це, героїчні правоохоронці повернулися до служби. Про них - далі в нашому сюжеті.
В той день ми порядка 5 штук отаких зняли ОЗМ-72, це є протипіхотна міна. Я підірвався на ось такій. Коли ти до неї нажимаєш, відбувається вибух.
Старший інспектор Управління вибухотехнічної служби Львівщини Тарас Сало з побратимами торік навесні долучився до зведеного загону для розмінування деокупованих територій. Спершу працювали на Київщині.
Андрій Ільків, керівник відділу Управління вибухотехнічної служби Львівської обл.:
Там були і авіабомби, і касетні боєприпаси, і засоби мінування, тобто було дуже багато, де ми просто за день вивозили таку кількість вантажними машинами.
Тарас Сало, старший інспектор з особливих доручень Управління вибухотехнічної служби Львівської обл.:
Ірпінь, Буча - оце все ми тоже розмінували. І вже коли звільнили Харківська область, то я ще пам'ятаю начальник подзвонив каже - ти їдеш? Я кажу, та треба то їду, які питання.
Порівняно із Київщиною, Харківщина була просто всіяна вибухівкою.
Тарас Сало, старший інспектор з особливих доручень Управління вибухотехнічної служби Львівської обл.:
Практично на кожному кроці щось було. Як не розтяжка з гранати, то ОЗМка протипіхотна міна, то "монка".
Тарас Сало, старший інспектор з особливих доручень Управління вибухотехнічної служби Львівської обл.
І в них необмежена кількість на складах було тих мін. У нас таких мін немає, тому що вони є заборонені Женевською конвенцією, протипіхотні міни. Їх заборонено встановлювати. А в них вони залишилися ще від радянського союзу.
13 вересня Тарас, Андрій та Роман розміновували ділянку біля села Дементіївка, щоб слідчі могли документувати воєнні злочини росіян.
Тарас Сало, старший інспектор з особливих доручень Управління вибухотехнічної служби Львівської обл.:
Розстріляли автомобіль з людьми, тобто сім'ю. Я автомобіль згорів і нам треба було тоже там слідчо-оперативна група, мала обстежити цей автомобіль, і ми мали зробити прохід до тої території.
Вибухотехніки вже завершували роботу, коли Андрій виявив чергову протипіхотну міну. Вирішили її загородити, а знешкодити вже наступного дня.
Тарас Сало, старший інспектор з особливих доручень Управління вибухотехнічної служби Львівської обл.:
Я несу до нього прапорці, а він там ще на фотоапарат сфотографував тобто її, і дає крок назад і стає на міну, і підривається прото в мене на очах.
Тарас із Романом кинулися рятувати товариша.
Андрій Ільків, керівник відділу Управління вибухотехнічної служби Львівської обл.:
Вони вже накладували турнікет, Тарас ще його дожимав і вже почали мене так якби відтягувати і піді мною було ще одна.
Тарас Сало, старший інспектор з особливих доручень Управління вибухотехнічної служби Львівської обл.:
І вже коли ми його евакуювали, я ногою наступив на ще одну міну. Тобто справа в тому, що там було артобстріл і воно землею то все поприсипало.
Тарасу та Андрію відірвало ліві ноги, а Романа контузило. Евакуюватися допомогли військові. А цьогоріч навесні побратимам встановили протези. Чоловіки разом робили перші кроки, підтримували один одного.
Вперед! І Андрій йде на протезі.. Молодець!
Андрій Ільків, керівник відділу Управління вибухотехнічної служби Львівської обл.
В нас даже документально це прописано в наказі, що люди, які відряджаються і працюють парами, мають бути психологічно сумісні.
Роман - наймолодший у команді, він у вибухотехнічній службі лише два роки. Після того, як у нього на очах підірвалися товариші, поліцейський їздив на розмінування в інші регіони.
Роман Шлішевич, інспектор Управління вибухотехнічної служби Львівської обл.:
Ти усвідомлюєш, що ти маєш робити з даним предметом, але тобі все рівно лячно. Ну проходить 2-3 секунди ти себе опановуєш, ти зорієнтуєшся, що ти маєш робити, придумаєш усі свої дії, всі свої вчинки і тоді все – працюєш.
Андрій і Тарас уже повернулися до служби. І хочуть продовжувати розміновувавати деокуповані території, попри травматичний досвід.
Андрій Ільків, керівник відділу Управління вибухотехнічної служби Львівської обл.:
Так же само можем приймати участь в ротації. Тобто, це не є така травма, що ставить хрест на вибухутехнічний службі.
Тарас Сало, старший інспектор з особливих доручень Управління вибухотехнічної служби Львівської обл.:
Так, треба дочистити ту територію. Хто її дочистить? Буду більш уважніший, буде стимулювати 2-й раз більш бути уважним. (Сміється) І буду гонорово ставати одною ногою, ну тому що ну то таке (сміється) другий раз не відріжуть.
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