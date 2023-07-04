Обстріл Первомайського: нові подробиці атаки окупантів [ Редагувати ]
російські окупанти сьогодні, 4 липня, вдарили по Первомайському Харківській області ракетою "Іскандер".
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Згідно з нашими даними та висновками підрозділів ДСНС, наших правоохоронців, це була ракета типу "Іскандер", - заявив чиновник.
За словами голови ОВА, окупанти били по житловому району і жодних промислових та військових об'єктів біля місця удару немає.
Синєгубов додав, що станом на зараз відомо про 35 поранених, серед яких 10 дітей.
"Одна десятимісячна дитина зараз перебуває в реанімації", - розповів глава ОВА.
Він уточнив, що внаслідок атаки пошкоджено дев'ять багатоповерхівок.
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