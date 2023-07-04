Подоляк про загрозу теракту на ЗАЕС: можливий п'ятдесят на п'ятдесят [ Редагувати ]
Загроза можливого терористичного акту росіян на Запорізькій АЕС складає п'ятдесят на п'ятдесят.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"П'ятдесят вже на п'ятдесят. Чому? Тому що з одного боку вони (Росія, - ред.) розуміють: світ дивиться уважно. І вони розуміють наслідки юридичного характеру, в тому числі для "Росатому" - вони будуть однозначно, якщо щось Росія схоче зробити", - заявив він.
Він пояснив, що Росія використовує терористичні методи ведення війни, тому що протидіяти наступальним операціям не має сили. Таким чином Кремль хоче запобігти програшу будь-яким шляхом.
по темі
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна робить все необхідне, щоб знищувати російську окупаційну інфраструктуру на своїй території
На Бахмутському напрямку росія активно застосовує хімічну зброю проти українських військових
Влада Великої Британії заборонила фонду допомоги постраждалим від війни використовувати гроші, отримані від продажу Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі", за межами України. Про це повідомив очільник фонду Майк Пенроуз у статті The Times
Глава Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що питання надання Україні винищувачів не буде вирішено у короткостроковій перспективі
Через атаку російських дронів-камікадзе на житлову багатоповерхівку в Сумах загинули троє людей