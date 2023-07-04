Загроза можливого терористичного акту росіян на Запорізькій АЕС складає п'ятдесят на п'ятдесят.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"П'ятдесят вже на п'ятдесят. Чому? Тому що з одного боку вони (Росія, - ред.) розуміють: світ дивиться уважно. І вони розуміють наслідки юридичного характеру, в тому числі для "Росатому" - вони будуть однозначно, якщо щось Росія схоче зробити", - заявив він.

Він пояснив, що Росія використовує терористичні методи ведення війни, тому що протидіяти наступальним операціям не має сили. Таким чином Кремль хоче запобігти програшу будь-яким шляхом.