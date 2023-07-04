Парламентська асамблея ОБСЄ визнала росію країною спонсором тероризму. Також ПВК "Вагнера" було визнано терористичною організацією.

Про це заявила заступниця голови депутатської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

На сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ у Ванкувері прийняли підсумкову декларацію, яка, зокрема, говорить, що:

тероризм становить одну з найбільших загроз міжнародному миру та безпеці;

дії ПВК "Вагнера" від імені російського уряду можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні. При цьому наголошується, що російський диктатор особисто визнав, що "вагнерівці" були "повністю фінансовані" державою;

держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти ПВК "Вагнера" та її афілійованих та правонаступницьких структур, у тому числі шляхом оголошення їх терористичною організацією.

Крім того, ПА ОБСЄ в документі закликає держави-членів посилювати міжнародні норми, які чітко визнають: терористичний характер ПВК "Вагнера" та її дій, а також відповідальність РФ як держави-спонсора цієї терористичної організації. До того ж наголошується неприпустимість залучення таких суб'єктів у міждержавні відносини.

"Вперше таке формулювання закріплене у офіційному документі міжнародної організації", - зазначила Кравчук.