У вівторок, 4 липня, Володимир Зеленський поспілкувався з Еммануелем Макроном. Лідери держав обговорили ситуацію на ЗАЕС та військову підтримку України. Про це український президент повідомив у своїх соціальних мережах.

Зеленський заявив, що вони з Макроном обговорили виконання попередніх та досягли нових оборонних домовленостей.