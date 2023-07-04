Зеленський попередив Макрона про ймовірну провакацію рф на Запорізькій АЕС [ Редагувати ]
У вівторок, 4 липня, Володимир Зеленський поспілкувався з Еммануелем Макроном. Лідери держав обговорили ситуацію на ЗАЕС та військову підтримку України. Про це український президент повідомив у своїх соціальних мережах.
Зеленський заявив, що вони з Макроном обговорили виконання попередніх та досягли нових оборонних домовленостей.
Дякую за велику партію броньованих машин, зокрема дуже потрібний санітарно-евакуаційний транспорт, додаткові легкі танки та ППО. Також детально обговорили ситуацію в росії та на полі бою. Після дій Пригожина весь світ побачив, що у росії немає простору для маневрів на полі бою. А для нас навпаки відкривається вікно можливостей. Треба діяти рішуче – і військово, і політично. Тому дуже важливо, щоб саміт у Вільнюсі був результативним. Попередив Еммануеля Макрона про підготовку окупаційними військами небезпечних провокацій на Запорізькій АЕС. Домовилися тримати ситуацію на максимальному контролі разом із МАГАТЕ.
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