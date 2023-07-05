Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський не знає коли закінчиться війна в Україні.

Так, журналістка запитала у Сирського, коли закінчиться війна, на що Сирський відповів: "Не знаю".

При цьому, за словами генерала, при проведенні контрнаступу "немає такого, щоб нас хтось підштовхував" і все насамперед залежить від його бажання та бажання його підлеглих.

"Ми розуміємо, що нам хочеться сьогодні, наприклад, вийти на якийсь рубіж, але я тому постійно й відвідую свої війська на передовій. Оскільки одна справа - відпрацювати якийсь план в тилу, інша - подивитися, як досягнути успіху на землі, під час шаленого опору противника", – розповів Сирський.