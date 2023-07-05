"Китай сумнівається у здатності Patriot збити "Кинджал" та відмовляється від доказів" - Резніков [ Редагувати ]
Під час візиту до Києва спецпредставник Китаю у євразійських справах Лі Хуей засумнівався в тому, що ЗРК Patriot збиває російські "Киджали". Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Financial Times.
16 травня російська федерація атакувала Україну за допомогою 18 ракет, з яких 6 були типу "Кинджал". Згідно зі заявою головнокомандувача Збройних сил, Валерія Залужного, протиповітряна оборона успішно знищила всі повітряні цілі.
Під час візиту до Києва, Лі Хуей, мабуть, поставив під сумнів те, що американські зенітно-ракетні комплекси Patriot здатні перехопити російські гіперзвукові ракети "Кинджал". Проте, він вирішив не розглядати докази, що були наявні.
Я запропонував, що якщо є сумніви, ми готові надати докази.
Він додав, що посланник поїхав із Києва, не ознайомившись із ними.
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