Лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг президента країни-агресорки росії від використання ядерної зброї по території України. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на високопоставленого посадовця адміністрації США, колишнього урядовця КНР, західних посадовців, високопоставленого радника китайського уряду і співбесідників, які близькі до кремля.

За джерелами видання, відомо, що Сі висловив цю позицію під час свого візиту до москви в березні. За словами співбесідників, китайські чиновники приписують собі успіх у переконанні путіна відмовитися від надання завуальованих погроз щодо використання ядерної зброї проти України.

Financial Times відзначає, що Китай послідовно протистоїть використанню ядерної зброї в Україні у своїх публічних заявах. Однак багато союзників Києва сумніваються у справжніх намірах Пекіна, зважаючи на "тісне" партнерство між Сі та путіним, а також так званий "мирний план", який значною мірою відображає російські позиції.

У той же час, заяви Сі щодо путіна створюють сподівання, що Китай підтримує свої публічні заяви і риторикою за зачиненими дверима. Високопоставлений посадовець адміністрації США повідомив, що "китайці беруть на себе відповідальність за передачу повідомлення на всіх рівнях".