Девін Хейні, який є абсолютним чемпіоном у легкій вазі, оголосив про свій намір пожертвувати певну частину гонорару зі свого бою проти ексчемпіона Василя Ломаченка на підтримку України.

Мені все одно, чи підтримуєте ви мене в цьому рішенні. Але я боровся з українцем у той момент, коли d його країні йде війна. Йому просто дозволили на якийсь час залишити країну і провести цей бій зі мною, - пояснив Хейні.

Хейні спочатку мав отримати штраф на 400 тисяч доларів за те, що він штовхнув Ломаченка під час їх зустрічі під час офіційної церемонії перед боєм. Проте, пізніше комісія вирішила знизити суму покарання до 25 тисяч доларів.

Бій, який відбувся 21 травня в США, тривав повних 12 раундів, і за результатами усіх суддівських оцінок американському чемпіону було віддано перевагу з рахунком 116-112, 115-113, 115-113.