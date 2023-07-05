У місті Ковель, що на Волині, настоятель парафії Святої Анни Римо-католицької церкви застосував скотч, щоб прив'язати дитину, а також погрожував зброєю, через те, що дівчинка збирала черешні на території релігійної громади. Про це повідомляється в рішенні Ковельського міського районного суду.

8 червня 2023 року, приблизно о 19:00, на території костелу Святої Анни відбувся інцидент, коли школярка з 6-го класу одного з ліцеїв міста збирала черешню.

Настоятель парафії незаконно позбавив дівчинку волі, зв’язавши її тіло скотчем, що супроводжувалося погрозою застосування предмету, зовні схожого на зброю у вигляді рушниці, - йдеться в судовій ухвалі.

За погодженням прокурора Ковельської окружної прокуратури, слідчий Ковельського районного управління поліції звернувся до суду з проханням застосувати до настоятеля запобіжний захід у формі цілодобового домашнього арешту.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали. Захисник та підозрюваний не заперечували проти такого запобіжного заходу, але у зв’язку із необхідності здійснення благодійної діяльності та проведення богослужіння просили застосувати нічний домашній арешт. Також настоятель парафії вказав, що не працює і грошей на заставу не має, своє існування забезпечує за рахунок пожертв для церкві, - йдеться у документі.

Після розгляду справи, слідчий суддя прийняв рішення про застосування до підозрюваного домашнього арешту з обмеженням у нічний час доби, що означає заборону залишати його місце проживання з 18:00 до 08:00.

Також священику загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий період.

Настоятель парафії храму Святої Анни є уродженцем села Плебанівка Вінницької області, не має дітей на утриманні, не одружений і раніше не мав судимостей.