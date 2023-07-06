У Львові на місці трагедії після нічного ворожого ракетного обстрілу 6 липня виявили тіла загиблих під завалами багатоквартирного будинку.

Про це повідомляє в Telegram мер Львова Андрій Садовий.

Наразі відомо про три жертви. За словами Садового, тіла загиблих витягли з-під завалів житлового будинку.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Також мер проінформував про 8 поранених громадян у результаті ворожої ракетної атаки.

Також пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин, розповів Садовий. Він добав, що на місці працює оперативний штаб.

"Людей готують до відселення", - поінформував мер.

Перед цим голова Львівської ОВА Максим Козицький наголосив, що російські окупанти під час цієї повітряної атаки прицільно били житловими будинками.

Так, розповів чиновник, російська ракета влучила у багатоквартирний будинок. Після цього сталося займання, яке оперативно загасили. На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС, рятувальники розбирають завали.