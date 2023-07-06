"Україна відмовиться від військового призову": Шмигаль назвав сроки [ Редагувати ]
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна планує перейти повністю на професійну армію. Про це він повідомив у Telegram.
Після війни призову не буде, але всі військовозобов’язані будуть постійно проходити навчання.
Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія.
За його словами, одночасно буде створено два компоненти резерву.
Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями.
За даними Шмигаля, під час наради з віце-прем’єр-міністром Михайлом Федоровим, секретарем РНБО Олексієм Даніловим, міністром оборони Олексієм Резніковим, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним та представниками ЗСУ щодо реформи безпеки та оборони "Український щит" обговорили також бачення нової української армії.
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