Окупанти вдарили по Херсонській області: є постраждалі [ Редагувати ]
Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти в Херсонській області. Зранку стало відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок цього обстрілу. Ситуація в регіоні залишається напруженою і вимагає негайних заходів для захисту цивільного населення. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
Антонівка
Внаслідок обстрілу постраждала 73-річна жінка, яка у момент удару перебувала на вулиці. Лікарі надали їй медичну допомогу. Жінка відмовилась від шпиталізації.
Приозерне
Тяжкі поранення отримали 71-річна жінка й 65-річний чоловік. Медики борються за їх життя.
Херсон
Наразі, згідно з попередньою інформацією, відомом про двох постраждалих. На місці працюють рятувальні служби.
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