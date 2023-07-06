Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти в Херсонській області. Зранку стало відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок цього обстрілу. Ситуація в регіоні залишається напруженою і вимагає негайних заходів для захисту цивільного населення. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Антонівка

Внаслідок обстрілу постраждала 73-річна жінка, яка у момент удару перебувала на вулиці. Лікарі надали їй медичну допомогу. Жінка відмовилась від шпиталізації.

Приозерне

Тяжкі поранення отримали 71-річна жінка й 65-річний чоловік. Медики борються за їх життя.

Херсон

Наразі, згідно з попередньою інформацією, відомом про двох постраждалих. На місці працюють рятувальні служби.