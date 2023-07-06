МВС презентувало флагманський проєкт "Автошколи для людей з інвалідністю" [ Редагувати ]
"Без бар'єрів"... Дати людям з обмеженими можливостями рівний доступ до керування автівками. Міністерство внутрішніх справ презентувало флагманський проєкт "Автошколи для людей з інвалідністю". Тепер таких студентів готують на базі освітніх закладів відомства.
Як проходить процес навчання і які особливості практики водіння - розкаже Олена Логінова.
За кермом цих учбових автівок - майбутні водії з обмеженими можливостями. За маневрами своїх колег спостерігає Віталій Пчолкін. Він поки проходить теорії, практика буде згодом.
Віталій Пчолкін, студент автошколи:
Я вирішив прийти в автошколу ще в 2014 році і це мій шлях у майже 9 років. Бажання керувати автомобілем в мене є давно, це значно спростить всі процеси, в тому числі і роботу. В мене доволі багато активностей і відповідно я щасливий, що така можливість з'явилася.
І для таких як Віталій Пчьолкін - людей з обмеженими можливостями - отримати водійське посвідчення тепер стане простіше. На базі вищих навчальних закладів Міністрества внутрішніх справ запустили флагманський проєкт "Автошколи для людей з інвалідністю". В цьому інклюзивному класі проходить теоретична підготовка. І в цих невеликих інклюзивних групах навчаються разом люди з інвалідністю і всі інші студенти. Для того, аби зняти всі бар'єри. Людмила хоче перебороти свій страх дороги...попереду в неї місяць теорії і лише потім практика водіння.
Людмила Піскунова, студентка автошколи:
Я ще давно хотіла отримати права ще до того, як отримала травму і після травми було якось не до цього, бо був страх. Бо я травму отримала під час ДТП і не дуже наважувлась на таке, і через 15 років нарешті наважилась.
Дати змогу людям з інвалідністю відчувати себе рівними поряд з іншими, мати такі ж можливості - головна мета проєкту. Це важливо, тим паче в час, коли таких людей з інвалідністю стає все більше через повномасштабнге вторгення росії.
Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ України:
Ми бачимо, що потреба в таких автошколах очевидно, що є. Тому що на превеликий жаль, кількість людей з інвалідністю зростає, і серед військових звісно в першу чергу, і серед цивільного населення. Проте ті автошколи,які ми сьогодні презентуємо і запускаємо і на тих людей, які мають вроджену інвалідність або хто отримав таку інвалідність ще до війни. Першим, що треба зробити такій людині, це отримати медичну довідку, яка дозволяє керувати транспортним засобом і тоді звернутися в автошколу для проходження теоретичного і практичного курсу.
Тепер при структурі МВС працює 5 таких автошків - у Києві, Камʼянці -Подільському, Кропивницькому, Львові і Дніпрі. Всі вони максимально адаптовані для людей з інвалідністю. Запустити проєкт вдалося за ініціативи Першої Леді України Олена Зеленської "Без барʼєрів". Яка направлена на допомогу таким людям у всіх сферах життя.
Олена Зеленська, Перша леді України:
Хочеться, щоб такі центри були в кожному обласному центрі. Я впевнена, що вони мають бути в кожному місці, тому що люди з інвалідністю у нас живуть всюди. Свобода пересування - це дуже важливо для кожної людини, шоб вона почувалася вільною і рівною в своєму суспільстві. Давайте уявімо наших воїнів, які будуть повертатися ... Коли ти сідаєш за кермо, ти вільний, ти їдеш куди ти хочеш, ти не відчуваєш того, що в тебе є якісь заборони.Тому потрібно більше шкіл, і я певна, що це буде зроблено. Потрібно спростити процедуру потім переналаштування автомобіля свого.
Поки що в цих автошколах навчається 22 людини з інвалідністю. Кількість таких студентів поки що невелика, але це лише початок. Звичайно, що у підготовці людей з інвалідністю є свої особливості. Нам демонтрують спеціальні авто, на яких навчаються майбутні водії. Їх два - з автоматичним та механічним керуванням...
Микола Рудик, начальник Головного сервісного центру МВС України:
Навчання відбувається на навчальних автомобілях. Автомобілі, які переобладнання певним чином і в разі певних складнощів інструктор, який навчає в автошколі, це обов'язково переобладнання додатковими педалями, педалями щеплення і тормозу. В даному випадку ми бачимо авто, яке обладнане автоматичною коробою передач і оскільки особливості навчання осіб з інвалідністю таки є додаткові ричаги, які дозволяють особам з інвалідністю пристосуватися до певних умов експлуатації даного автомобіля.
Олена якраз за кермом. Вона вже опановує практику водіння. В Олени травма руки. Тож керувати авто може тіки однією рукою. Каже: щаслива, що тепер за кермом...
Олена, студентка автошколи:
Все дуже позитивно, все дуже легко, круто і мрія наша збудеться у людей таких. Дуже зручно, в мене ж таки ампутація руки, тобто мені автомат машина - і дуже легко. У мене був страх їхати за кермом. Перший раз було дуже страшно, але інструктор сказав, що в мене все добре добре получається з першого разу... одною рукою буду керувати. Надіюсь, що я впораюсь.
Навчання триватиме два місяці - місяць теорії і потім практика. В кінці студенти здаватимуть екзамен на отримання посвідчення водія у територіальному сервісному центрі МВС.
по темі
Фахівці сервісних центрів МВС радять автовласникам не втрачати пильності. Бо, кажуть, активізувалися шахраї. Як убезпечити себе? Та які ще нововведення чекають на автомобілістів? Дивіться далі.
Пошкоджений транспорт із передової до нього приганяють бійці. На фронт, зусиллями фермера, повернулося вже майже два десятки авто.
Відкрив всесвітній форум президент Франції Еммануель Макрон. Однією з головних тем заходу є "перезапуск" цивільної авіації. А ще - новітні оборонні розробки, що стали надзвичайно затребуваними через російську агресію проти України.
Допомогти лікарям і реабілітологам краще зрозуміти людину, що не може ходити. Мета тренінгу, який пройшов у Києві. Заняття провели інструктори, що й самі пересуваються у колісному кріслі.
У Верховній Раді з'явився текст законопроекту №7457 про легалізацію медичного канабісу. Цей документ визначає принципи рецептурного продажу та використання наркотичних засобів. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко