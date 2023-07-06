"Без бар'єрів"... Дати людям з обмеженими можливостями рівний доступ до керування автівками. Міністерство внутрішніх справ презентувало флагманський проєкт "Автошколи для людей з інвалідністю". Тепер таких студентів готують на базі освітніх закладів відомства.

Як проходить процес навчання і які особливості практики водіння - розкаже Олена Логінова.

За кермом цих учбових автівок - майбутні водії з обмеженими можливостями. За маневрами своїх колег спостерігає Віталій Пчолкін. Він поки проходить теорії, практика буде згодом.

Віталій Пчолкін, студент автошколи:

Я вирішив прийти в автошколу ще в 2014 році і це мій шлях у майже 9 років. Бажання керувати автомобілем в мене є давно, це значно спростить всі процеси, в тому числі і роботу. В мене доволі багато активностей і відповідно я щасливий, що така можливість з'явилася.

І для таких як Віталій Пчьолкін - людей з обмеженими можливостями - отримати водійське посвідчення тепер стане простіше. На базі вищих навчальних закладів Міністрества внутрішніх справ запустили флагманський проєкт "Автошколи для людей з інвалідністю". В цьому інклюзивному класі проходить теоретична підготовка. І в цих невеликих інклюзивних групах навчаються разом люди з інвалідністю і всі інші студенти. Для того, аби зняти всі бар'єри. Людмила хоче перебороти свій страх дороги...попереду в неї місяць теорії і лише потім практика водіння.

Людмила Піскунова, студентка автошколи:

Я ще давно хотіла отримати права ще до того, як отримала травму і після травми було якось не до цього, бо був страх. Бо я травму отримала під час ДТП і не дуже наважувлась на таке, і через 15 років нарешті наважилась.

Дати змогу людям з інвалідністю відчувати себе рівними поряд з іншими, мати такі ж можливості - головна мета проєкту. Це важливо, тим паче в час, коли таких людей з інвалідністю стає все більше через повномасштабнге вторгення росії.

Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ України:

Ми бачимо, що потреба в таких автошколах очевидно, що є. Тому що на превеликий жаль, кількість людей з інвалідністю зростає, і серед військових звісно в першу чергу, і серед цивільного населення. Проте ті автошколи,які ми сьогодні презентуємо і запускаємо і на тих людей, які мають вроджену інвалідність або хто отримав таку інвалідність ще до війни. Першим, що треба зробити такій людині, це отримати медичну довідку, яка дозволяє керувати транспортним засобом і тоді звернутися в автошколу для проходження теоретичного і практичного курсу.

Тепер при структурі МВС працює 5 таких автошків - у Києві, Камʼянці -Подільському, Кропивницькому, Львові і Дніпрі. Всі вони максимально адаптовані для людей з інвалідністю. Запустити проєкт вдалося за ініціативи Першої Леді України Олена Зеленської "Без барʼєрів". Яка направлена на допомогу таким людям у всіх сферах життя.

Олена Зеленська, Перша леді України:

Хочеться, щоб такі центри були в кожному обласному центрі. Я впевнена, що вони мають бути в кожному місці, тому що люди з інвалідністю у нас живуть всюди. Свобода пересування - це дуже важливо для кожної людини, шоб вона почувалася вільною і рівною в своєму суспільстві. Давайте уявімо наших воїнів, які будуть повертатися ... Коли ти сідаєш за кермо, ти вільний, ти їдеш куди ти хочеш, ти не відчуваєш того, що в тебе є якісь заборони.Тому потрібно більше шкіл, і я певна, що це буде зроблено. Потрібно спростити процедуру потім переналаштування автомобіля свого.

Поки що в цих автошколах навчається 22 людини з інвалідністю. Кількість таких студентів поки що невелика, але це лише початок. Звичайно, що у підготовці людей з інвалідністю є свої особливості. Нам демонтрують спеціальні авто, на яких навчаються майбутні водії. Їх два - з автоматичним та механічним керуванням...

Микола Рудик, начальник Головного сервісного центру МВС України:

Навчання відбувається на навчальних автомобілях. Автомобілі, які переобладнання певним чином і в разі певних складнощів інструктор, який навчає в автошколі, це обов'язково переобладнання додатковими педалями, педалями щеплення і тормозу. В даному випадку ми бачимо авто, яке обладнане автоматичною коробою передач і оскільки особливості навчання осіб з інвалідністю таки є додаткові ричаги, які дозволяють особам з інвалідністю пристосуватися до певних умов експлуатації даного автомобіля.

Олена якраз за кермом. Вона вже опановує практику водіння. В Олени травма руки. Тож керувати авто може тіки однією рукою. Каже: щаслива, що тепер за кермом...

Олена, студентка автошколи:

Все дуже позитивно, все дуже легко, круто і мрія наша збудеться у людей таких. Дуже зручно, в мене ж таки ампутація руки, тобто мені автомат машина - і дуже легко. У мене був страх їхати за кермом. Перший раз було дуже страшно, але інструктор сказав, що в мене все добре добре получається з першого разу... одною рукою буду керувати. Надіюсь, що я впораюсь.

Навчання триватиме два місяці - місяць теорії і потім практика. В кінці студенти здаватимуть екзамен на отримання посвідчення водія у територіальному сервісному центрі МВС.