Три дитячі будинки з Одеси та Миколаєва релокували до Чернівців (відео) [ Редагувати ]
Три дитячі будинки з Одеси та Миколаєва релокували до Чернівців. До кризового центру "Місто добра". А відтак 136 евакуйованих дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування зараз адаптуються до нового життя. Чимало з дітлахів вже знайшли свої родини. А решта ще чекають на нових тат та мам. Ольга Лучек про дитячі надії - далі.
Ось так нас зустрічають діти з Миколаївського дитбудинку. Обіймають тепло і міцно, що не вирватися. Пережити цій малечі довелося багато. Місяцями жили у підвалах, у страху і невідомості. Та й сама евакуація була непростою.
Анжеліка Горбенко, старша вихователька Миколаївського обласного будинку дитини:
Були 7 мікроавтобусів, у нас виїжджали 63 дитини, дітки у нас були від народження до 4 років. Важко було їхати, тому що вони не були готові до такої поїздки, вона дуже довго тривала, комусь було дуже погано. Коли ти пригадуєш ці всі події… це дуже страшно.
Тут у кожної дитини своя щемлива історія.
Лілія Рачковська, директорка з соціальних питань благодійного фонду:
Були братик з сестричкою, яких знайшли в підвалі, вони були біля собачок. На даний час у нас перебувають дітки з 3 дитячих будинків: це спеціалізований будинок дитини №1 з Одеси, спеціалізований будинок дитини №3 "Сонечко" також з Одеси і спеціалізований будинок дитини з Миколаєва. В цілому це - 136 дітей, це дітки, які залишилися без батьківського піклування та діти-сироти.
"Мацьопики" - таку назву має їхній новий дім. Тут тепло, гучно і просторо, а ще - багато іграшок. Будні у малечі - цікаві і насичені.
Лілія Рачковська, директорка з соціальних питань благодійного фонду:
Ми дуже їх чекали, побудували площадки для них і підбирали меню, це для нас був новий досвід, оскільки до цього до нас приїжджали мами з дітьми. А це - зовсім інше, однак ми їх тут огорнули любов'ю, підтримкою.
У "Місті добра" для діток створили всі умови. І поки одні бавляться на вулиці, інші - на заняттях. У 5-річного Матвія за графіком - вправи з реабілітологом.
У нього є незначні порушення з рівновагою, координацією і балансом, ми виконуємо вправи на ніжки, ходимо по ортопедичних килимках, займаємося з м'ячиками.
Реабілітологи тут працюють зі всіма дітьми. Крім фізичної підтримки - малечі ще й потрібна психологічна.
Іванна Мартиняк, реабілітологиня:
Деяким дітям потрібна фізична реабілітація, навчити ходити, навчити їсти, а деяким просто потрібно психологічна, щоб їх пообіймали, їм подобається особливо ігрова форма, коли ми щось складаємо, щось ліпимо, малюємо.
Та в "Місті добра" кажуть, не всі діти тут лишаються. І пишаються, що майже пів сотні малюків отримали люблячі родини.
Лілія Рачковська, директорка з соціальних питань благодійного фонду:
Співпрацюємо з нашою службою у справах дітей, то черга є. Діток хочуть, здають документи, люди проходять навчання, дуже добре, що цей процес не закінчився з початком війни, а все поновилося, тому дуже багато бажаючих взяти діток до себе в сім'ю.
Ну а поки у прихистку кажуть, готові прийняти ще дітей і родини, які постраждали від дій окупантів. Запевняють - місця вистачить усім.
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