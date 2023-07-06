Відлуння минулого! На Київщині пошуковці натрапили на уламки британських винищувачів часів Другої світової війни. Літаки "Харрікейни" активно використовувалися при звільненні від гітлерівців території України. В чому особливість цих крилатих машин та чи реально їх відновити? Далі - матеріал Анатолія Журавльова.

Хвостова частина літака, задня ферма фюзеляжу, ланжерон стабілізатору і рештки ланжерону кіля.

На перший погляд, звичайний металобрухт. Та насправді ці уламки мають велику історичну цінність. Це залишки британських винищувачів "Харрікейн", які були популярними в роки Другої світової війни.

Спочатку Велика Британія використовувала винищувачі для відбиття атак нацистської Німеччини. А з 41-го року британці передали свої крилаті машини радянському союзу в рамках ленд-лізу. Особливо літаки проявили себе під час звільнення українських територій.

Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Державного музею авіації ім. О. К. Антонова:

В той час фронт рухався на Захід - потрібна була логістика, боєприпаси, паливо, танки, все, що потрібно наступаючим військам. Німецькі бомбардувальники старалися знищувати досить активно і цілеспрямовано - працювали по залізницях. І з ними боролися літаки в тому числі "Харрикейни".

Британці тоді вважали ці літаки дещо застарілими, але льотчики радянської армії були цілком задоволені характеристиками "Харрикейнів". Літаки були легкими у керуванні та продуктивними.

Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Державного музею авіації ім. О. К. Антонова:

Не те, щоб ідеально, але добре підходили. Вони нешвидкісні, вони сильно озброєні. Мали або 12 кулеметів, або радянський варіант це дві 20-міліметрові гармати і два крупнокаліберні кулемети. Потужна зброя, радянський жоден винищувач не мав такої потужної зброї. Або навіть чотири - варіант "Харрикейн МК-2Ц" мав чотири 20-міліметрові гармати. Вони одним залпом збивали середній бомбардувальник.

І хоч радянський союз отримав тисячі "Харрикейнів", знайти навіть їхні уламки нині - велика рідкість. Більшість літаків були знищені в боях, а ті, що вціліли, - після завершення війни були утилізовані. Саме на одне з захоронень літаків - і не лише британських - натрапили пошуковці.

Олексій Штань, позаштатний співробітник Державного музею авіації ім. О. К. Антонова:

По оцінкам наших експертів, там можуть знаходитися уламки приблизно сотні літаків. Авіаційна археологія вона тому й археологія, що ми починаємо з маленького, збираємо фактичний матеріал, документацію, інформацію,проводимо якийсь обмін фактичним матеріалом і потім вже в діло вступають реставратори, щоб все це добуло експозиційного вигляду.

Пошуковці та дослідники продовжать розкопки. Сподіваються знайти й інші частини літаків, щоб завдяки ним зібрати повноцінний експонат. Допомогти в цьому обіцяють колеги з-за кордону.