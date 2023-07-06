З розбитих будинків люди перебралися до підвалів.

Сили оборони влаштували пекло окупантам на околицях Бахмута. Наші захисники продовжують обходити місто з півночі та півдня, та мають певні успіхи. Повідомляють у Генштабі. У тилу загарбників яскраво квітне бавовна, знищуючи їхні запаси снарядів та палива. Про ці та інші події на східному фронті - далі у огляді.

Околиці Бахмута - пекло для окупантів та одна з найгарячіших точок на сході. Рашистів знищують без зупинки. Так, аеророзвідники 30 окремої механізованої бригади виявили групу рашистів з 8 осіб, що намагалися сховатися у будинку. Координати місця передали артилерії. Постріл. І вже 5 окупантів побігли шукати нову схованку покинувши свого трьохсотого. А на цьому відео - робота штурмових підрозділів 10-ї бригади "Едельвейс". Вони впевнено просуваються на півночі від міста-фортеці, звільняючи наші території, та зачищаючи її від ворогів.

Водночас триває рух Сил оборони й на південь від Бахмута. Захисники вибивають ворога з важливих позицій.

Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ Збройних Сил України:

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, проводити штурмові дії, витісняючи противника на південному та північному флангах. У районі Кліщіївки йдуть потужні бої, деталей ми поки що не можемо розкривати.

У тилу в окупантів яскраво квітне бавовна. Так рослина реагує на недопалки рашистів, які курять у вибухонебезпечних місцях. Напередодні через порушення правил пожежної безпеки спалахнув склад з паливом.

Ще раніше наші аеророзвідники виявили склад зі снарядами у дворі довгобуду. Відчуваючи неминучий кінець, росіяни сподіваються уникнути бойових дій - просяться у відпустки.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України:

російські загарбники, які ведуть бойові дії на території Донецької області, скаржаться на відсутність відпусток у підрозділах у тому числі за сімейними обставинами. Командири відмовляються підписувати рапорти, аргументуючи це нібито наказом про заборону від вищого командування.

За невдачі на фронті рашисти мстяться ударами по тилових містах. Це наслідки нічного обстрілу Дружківки.

Загалом упродовж доби окупаційні війська здійснили 19 обстрілів цивільного населенню. Атак зазнали 12 населених пунктів. Є поранені в Авдіївці, Торецьку та Великій Новосілці. Міста та села поблизу лінії фронта - найнебезпечніше місце для цивільних. Загарбники тривалий час тримали на мушці жителів села Времівка. Найближчі позиції окупантів були за 200 метрів до меж населенного пункту. Тут немає світла, газу, та води, але досі мешкають люди.

З розбитих будинків люди перебралися до підвалів. Правоохоронці намагаються вмовити людей евакуюватися.

- Чому не виїхать? - Не знаю, шо я возьму в руки? - Що ви хочете - то і візьмете. Все загрузим в машину.

Через постійні обстріли вбитих селян ховають просто біля їхніх будинків.

- Хто у вас тут захоронений? - Мамочка, було 92 рочки.

Мешканці села вірять, що наші захисники зможуть вигнати окупантів з української землі.