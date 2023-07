Президент України Володимир Зеленський любить читати та слухати музику. Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

"А яку музику ви любите слухати?" - Запитала у президента журналістка.

Зеленський додав, що полюбляє тренування о шостій чи сьомій ранку під музику AC/DC, за його словами, це "заряджає енергіє на весь день".

Love this 💙💛 from the new CNN interview with #Zelensky #Ukraine



So imagine at 6am in the morning the president is running with AC/DC ⚡️ https://t.co/O05HgPPzdq pic.twitter.com/jDq9joQqGI