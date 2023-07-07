Президент України Володимир Зеленський любить читати та слухати музику. Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

На самоті я можу бути з музикою, це правда, чи з книгою. І лише рано-вранці, коли немає ані звуків, ані людей, нікого. Я просто можу читати. І думати, думати. Музика дуже допомагає.

"А яку музику ви любите слухати?" - Запитала у президента журналістка.

Мені подобається AC/DC. І українська музика. Звичайно, я люблю українську музику, бо українська - моя рідна мова. Тому що ти розумієш не лише музику, а й слова. Щодо AC/DC я не розумію всіх слів. Мені подобається енергія AC/DC. Також подобається Ерік Клептон і багато виконавців, багато... Guns N' Roses. Це може надто "стара" музика для.... (сміється).

Зеленський додав, що полюбляє тренування о шостій чи сьомій ранку під музику AC/DC, за його словами, це "заряджає енергіє на весь день".