Зеленський назвав своїх улюблених музикантів (відео) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський любить читати та слухати музику. Про це він розповів в інтерв'ю CNN.
На самоті я можу бути з музикою, це правда, чи з книгою. І лише рано-вранці, коли немає ані звуків, ані людей, нікого. Я просто можу читати. І думати, думати. Музика дуже допомагає.
"А яку музику ви любите слухати?" - Запитала у президента журналістка.
Мені подобається AC/DC. І українська музика. Звичайно, я люблю українську музику, бо українська - моя рідна мова. Тому що ти розумієш не лише музику, а й слова. Щодо AC/DC я не розумію всіх слів. Мені подобається енергія AC/DC. Також подобається Ерік Клептон і багато виконавців, багато... Guns N' Roses. Це може надто "стара" музика для.... (сміється).
Зеленський додав, що полюбляє тренування о шостій чи сьомій ранку під музику AC/DC, за його словами, це "заряджає енергіє на весь день".
Love this 💙💛 from the new CNN interview with #Zelensky #Ukraine— Nicole 🤍💙 (@PN46PN46) July 6, 2023
So imagine at 6am in the morning the president is running with AC/DC ⚡️ https://t.co/O05HgPPzdq pic.twitter.com/jDq9joQqGI
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