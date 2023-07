У росії, ймовірно, існує незначна кількість додаткових резервів, які вона може використовувати для підтримки Бахмута. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

За інформацією, яку надає розвідка, після відносного спокою у червні Бахмут знову став полем битви протягом останніх семи днів. Цей період характеризується виникненням надзвичайно напружених бойових ситуацій на фронті.

Повідомляється, що російське керівництво майже безсумнівно вважає політично неприйнятним відступати у справі Бахмута, який має велике символічне значення як один із небагатьох досягнень росії за останні 12 місяців. Однак існує висока ймовірність того, що в росії обмежені резерви, які можна виділити для підтримки цього сектора.

