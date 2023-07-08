У росії немає резервів для утримання Бахмута - британська розвідка [ Редагувати ]
У росії, ймовірно, існує незначна кількість додаткових резервів, які вона може використовувати для підтримки Бахмута. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
За інформацією, яку надає розвідка, після відносного спокою у червні Бахмут знову став полем битви протягом останніх семи днів. Цей період характеризується виникненням надзвичайно напружених бойових ситуацій на фронті.
Українські сили досягли стабільних успіхів як на півночі, так і на півдні міста, яке контролює росія. російські військові, швидше за все, борються з поганим моральним станом, поєднанням різнорідних підрозділів і обмеженою здатністю знаходити та вражати українську артилерію, - зазначають у Міноборони Британії.
Повідомляється, що російське керівництво майже безсумнівно вважає політично неприйнятним відступати у справі Бахмута, який має велике символічне значення як один із небагатьох досягнень росії за останні 12 місяців. Однак існує висока ймовірність того, що в росії обмежені резерви, які можна виділити для підтримки цього сектора.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 July 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 8, 2023
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