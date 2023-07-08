Окупанти обстріляли Лиман: 6 людей загинули, 5 поранені (фото) [ Редагувати ]
Щонайменше 6 людей загинули і 5 поранені внаслідок обстрілу російськими терористичними військами Лимана. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Близько 10 ранку росіяни завдали удару по місту з РСЗВ - поцілили у приватний сектор. Пошкоджено будинок і крамницю.
На місці працює поліція. Парамедики надають необхідну медичну допомогу.
по темі
Близько 11:20 окупаційні війська рф вдарили з реактивних систем залпового вогню по селу Сергіївка Покровського району. Рашисти влучили по території місцевої школи, в якій на момент обстрілу перебували 12 людей - представники адміністрації, вчителі та технічний персонал
Одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Такі наслідки ворожого обстрілу Костянтинівки та Торецької територіальної громади. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко
В окупованій Макіївці на Донеччині пролунали вибухи. Про це повідомляють у соцмережах місцеві мешканці. У мережі поширюються відео та фото наслідків вибуху
У місті Первомайський близько 13:35 пролунав вибух. За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом. Внаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на парковці. Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих осіб, з яких 5 дітей
Через атаку російських дронів-камікадзе на житлову багатоповерхівку в Сумах загинули троє людей