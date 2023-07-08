Від потопленої "Москви" до збиття "Кинджала". Від "Києва за три дні" до жестів доброї волі з Харківщини та Херсонщини. Українська армія зруйнувала міф про непереможну російську армію. Успішні операції за 500 днів повномасштабної війни - підсумував Роман Барашев.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Виграна битва за Київ - це найважливіше.

Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель… Затишні передмістя Києва, які торік наприкінці лютого - стали форпостами на шляху ворога до столиці України. Тепер це міста-герої, що першими стримали орків. Стримали аж надто важкою ціною.

Рік потому начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов скаже: якби російському десанту вдалося висадитися у Гостомелі, росіяни захопили б Київ. Але тоді - після місяця боїв на цьому плацдармі - окупанти вчинили свій перший "жест доброї волі" - так називали свій ганебний відступ із Київщини російські генерали.

Слідом за Київщиною наших визволителів зустрічали на деокупованих територіях Сумської та Чернігівської областей.

Це російський згорілий БТР, росіяни відпочивають… Тут було дуже гаряче вчора, але Збройні сили України разом з добровольчими батальйонами змогли зайняти Нову Басань. Є поранені, вбиті, на жаль, але втрати невеликі. Це велике місто, яке було взяте за один день

Острів Зміїний.

- В противном случае по вам будет нанесен удар. - Русский военный корабль, иди на х…

Ця фраза - мимоволі стала девізом всього нинішнього спротиву українців. 24-го лютого, коли наш прикордонник вимовив ці слова у бік ворожого крейсера "Москва", почалася атака, а потім і окупація острова Зміїний у Чорному морі. Але й тут росіянам не вдалося закріпитися надовго. 30-го червня, після потужних ударів Збройних сил України по Зміїному, загарбники залишили острів. Втративши чимало коштовної техніки війни. Зокрема, крейсер "Москва" - флагман Чорноморського флоту росії.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Ми вберегли Одесу. І не дали там висадитися російському десанту. Не дали їм захопити повністю південь. Були зупинені атаки біля Миколаєва.

Військовий:

Пане президенте, пане головнокомандувачу! Місто Балаклія Харківської області взято під контроль. Наказ виконано!

Балаклійський прорив, Слобожанський або Харківський контрнаступ. Так нині історики називають бойові дії минулої осені на Харківщині.

Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Збройних сил України:

Ми робимо свою справу, ми звільняємо нашу землю.

Несподіване проникнення вглиб російських військ. Тисячі квадратних кілометрів звільнених територій.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Потім вдалося українським військам прорватися майже до Кремінної та звільнити й Святогірськ, і Лиман. Звільнити Харківщину на схід від річки Оскіл - це дуже важливо. Був організований тиск українських військ і правильно організовані наступальні операції.

Олександр Красовицький, генеральний директор видавництва (Харків):

Ми зрозуміли, що навіть там, де ворога багато, дії ЗСУ призводять до того, що ворог починає бігти.

Олександр Красовицький - український видавець, гендиректор видавництва "Фоліо". З перших днів повномасштабного вторгнення веде "Щоденник війни". Видає літературні твори під серію "Книжки війни".

Олександр Красовицький, генеральний директор видавництва (Харків):

Те, що в вересні була така результативна атака в Балаклії, Ізюмі, Куп'янську, а потім на Лимані - початок цього треба шукати у квітні-травні, коли були перші наступальні дії.

А це кадри з деокупованого Херсона, де орки намагалися встановлювати свої порядки довгі 7 місяців.

Володимир Зеленський, Президент України:

Російська федерація в нашій державі показала всьому світові, що вона може вбивати, але ви, наші Збройні сили показали, що вбити Україну неможливо.

Звільнення приблизно 40-ка відсотків Херсонщини торік восени - один із найпотужніших ударів по репутації другої армії світу та її бункерного лідера путіна, який заявляв, що Херсон - "назавжди частина росії".

Олександр Красовицький, генеральний директор видавництва (Харків):

Це очевидна перемога тих, хто Бахмут обороняв. І тих, хто блокував головні сили ворога в тому регіоні. І цим надавав можливість західним партнерам поставити озброєння, українській армії перепочити й підготуватись до наступу, взяти з початку Правобережжя Херсонщини, і потім почати наступ на лівий берег зараз.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

До наших досягнень можна додати те, що Україна не дала росії встановити панування в небі російської авіації та ракет. російська авіація не залітає вглиб території України, і це теж досягнення, що ми зберегли систему протиповітряної оборони. Це велике досягнення, яке рятує нас і зараз.

Олександр Красовицький, видавець, гендиректор харківського видавництва "Фоліо":

Якщо на початку вторгнення ми мали справу з величезною армією, яку вважали другою армією світу, яка мала нескінченні склади радянської зброї, то зараз ми маємо справу з досвідченою сильною армією ворога, але яка має залишки металу, який летить по наших військових. І ми маємо з нашого боку абсолютно інший досвід, інші результати, які можуть дозволити в цьому році закінчити війну.

Колись про події цієї війни письменники напишуть романи, каже Олександр Красовицький. Про наших героїв та їхні подвиги, про втрати та успіхи нашого війська. Втім не треба бути літератором, аби вже зараз упевнено сказати: наша сила - в нашій вірі та сталевій волі до перемоги. І це, певно, найголовніший успіх, який ми здобули та укріпили за ці 500-сот днів війни.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень: