На Бахмутському напрямку зенітники успішно полюють на російські дрони [ Редагувати ]
На Бахмутському напрямку наші зенітники успішно полюють на російські дрони. Завдяки безпілотникам ворог намагається виявляти позиції українських бійців та корегувати вогонь. Про особливості захисту неба на передовій - наш спільний матеріал - з кореспондентами Військового телебачення.
Ось так під Бахмутом працюють українські зенітники. Бійці зазначають: роботи тут завжди вистачає.
Позивний "Ракета", військовослужбовець Збройних сил України:
Ти виходиш, дивишся, куди прилетіло, і дивишся, де він літає. Бо полюбому, якщо часті прильоти йдуть - це десь висить птичка, крутиться.
Зенітники пояснюють: від їхніх успіхів залежить життя побратимів з інших підрозділів, які виконують завдання на полі бою. Російські дрони "Орлан" та "Зала" - цілі, які найчастіше доводиться збивати нашим охоронцям неба. Допомагає в цьому зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".
Євгенія Гордієнко, кореспондентка Військового телебачення України:
На місці оператора - людини, яка фіксує цілі й здійснює постріл - відчуваєш себе ніби за пультом управління галактичного шатла з футуристичних фільмів. Тут різні кнопочки та важелі й навіть фільтр неба, щоб оператор міг бачити свою ціль в різний час доби й погоду. Щоправда, ми на реальній війні і Юрій, який запускає ракети реально позбавляє ворога його очей, щоб він не міг корегувати свої постріли.
Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Когда уже готовый к работе - все, на цель навелся, я нажимаю там "борт" и "слежение". И когда нажал "слежение" - автоматически открывается крышка на ракете, и она ищет и захватывает цель. Головка раскручивается, и она ищет. Как только она захватила - у меня там в "визире" марка останавливается на цели. И хоть я там установку влево-вправо чуть поверну, марка все равно останется на цели.
На рахунку екіпажу лише цієї бойової машини - десятки збитих ворожих дронів.
Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Радость. Потому что эти сволочи не смогут корректировать огонь. Потому что они летают и корректируют, куда там насыпать. И если мы сбили - значит мы сохранили жизни.
Зенітники кажуть - їхня робота цілодобова. Та сили на її виконання бійці завжди знаходять. По-інакшому - просто не можна.
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