Подоляк після істерики Кремля: росія не має суб’єктності на міжнародній арені [ Редагувати ]
Станом на сьогодні російська федерація не має жодної суб’єктності на міжнародній арені.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Росія не має жодної суб’єктності на міжнародній арені. Після 24.06.2023 для путінської еліти почався "прекрасний новий світ", - наголосив Подоляк.
За словами радника керівника ОП, у "новому світі" Росію й на зовнішніх ринках, і всередині країни постійно "ставитимуть на відоме їй місце".
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