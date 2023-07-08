Станом на сьогодні російська федерація не має жодної суб’єктності на міжнародній арені.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Росія не має жодної суб’єктності на міжнародній арені. Після 24.06.2023 для путінської еліти почався "прекрасний новий світ", - наголосив Подоляк.

За словами радника керівника ОП, у "новому світі" Росію й на зовнішніх ринках, і всередині країни постійно "ставитимуть на відоме їй місце".