Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Національною гвардією. Ним став бойовий офіцер Олександр Півненко.
"Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України", - заявив Зеленський.
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