Російські військові зменшили інтенсивність атак на півдні, тому можна сказати, що удари українських захисників по ворожих складах боєприпасів була результативною.

Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що ситуація на півдні залишається досить складною, при цьому розвивається потужно та енергійно, адже росіяни намагаються обстрілювати всі населені пункти вздовж лінії фронту.

Окупанти продовжують застосовувати керовані авіабомби. Вони нищать житлові будинки та заклади освіти.

"Трошки зменшилась інтенсивність обстрілів. Цілком імовірно через те, що наша робота по складах з боєприпасами минулого тижня була результативною. Знищення п'яти таких складів боєприпасів у смузі лівого берега все ж таки позначилась на тому, що наразі за минулу добу кількість обстрілів зійшла до 70, якщо раніше вона трималася 90+", - сказала речниця.