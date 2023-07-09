Цього тижня українцям є за що бути вдячними Збройним силам України. Зокрема, воїнам третьої окремої штурмової бригади, 24-ї окремої механізованої бригади та десантникам "Вісімдесятки".

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"На Таврійському напрямку, як завжди, потужно, хоробро, влучно відзначилися десантники "Сімдесятдевʼятки", артилеристи 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ", 74-й окремий розвідбат і 59-та окрема мотопіхотна бригада… Хочу подякувати вам", - заявив він.

Зеленський також особливо відзначив воїна бригади "Запорізька Січ" майора Володимира Гончарова.

"Дякую, Володимире! Матрос Сергій Комар, 35-та окрема бригада морської піхоти, - дякую, Сергію! Солдат Олексій Лабенець, стрілець батальйону охорони 15-ї бригади транспортної авіації. Дякую, Олексію! Артилеристи "Маґури", 47-ї окремої механізованої бригади, - майор Антон Черевко та старший лейтенант Василь Абрамів. Дякую, хлопці", - заявив президент.

Він також подякував усім, хто воює й працює заради України.