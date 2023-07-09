Касетні боєприпаси для ЗСУ: військовий розповів, як зброя допоможе на полі бою [ Редагувати ]
Пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, як касетні боєприпаси, які передають США Україні, зможуть допомогти на полі бою нашим військам.
"Я вважаю що будь-яка зброя, яка наближає нашу перемогу, нам буде в поміч. У томи числі і та зброя, яку нам надають Американці. Касетні боєприпаси нам також будуть допомагати вижити ворога. Я вважаю, що це буде одним з елементів, котрі нам допоможуть і далі тіснити ворога і вибивати з позицій", - каже Олег Калашніков
Він додав, що це полегшить ЗСУ контрнаступ.
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