Пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, як касетні боєприпаси, які передають США Україні, зможуть допомогти на полі бою нашим військам.

"Я вважаю що будь-яка зброя, яка наближає нашу перемогу, нам буде в поміч. У томи числі і та зброя, яку нам надають Американці. Касетні боєприпаси нам також будуть допомагати вижити ворога. Я вважаю, що це буде одним з елементів, котрі нам допоможуть і далі тіснити ворога і вибивати з позицій", - каже Олег Калашніков

Він додав, що це полегшить ЗСУ контрнаступ.