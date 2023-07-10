Окупанти скинули авіабомбу на Оріхов Запорізької області, на місце, де видавали гуманітарну допомогу. Четверо людей загинули, 11 поранено. Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Рашисти здійснили воєнний злочин у прифронтовому Оріхові - вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі.

За даними очільника регіону, чотири людини загинули на місці: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік.

Одинадцять містян госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості.

За даними поліції, авіабомба майже повністю зруйнувала будівлю.

Під завалами зруйнованого закладу виявилося понад півтора десятка людей, які перебували всередині та поруч зовні.

Також було пошкоджено житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд з епіцентром вибуху. Були деблоковані тіла чотирьох загиблих - трьох жінок, 1976, 1978 і 1980 р.н., а також чоловіки, 1976 р.н. Ще одинадцять врятованих громадян із пораненнями різного ступеня тяжкості, після надання першої медичної допомоги, було госпіталізовано.