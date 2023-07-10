У понеділок, 10 липня, президент України Володимир Зеленський звітував про чотири насичені та продуктивні дні.

Чотири насичених дні для підтримки України і посилення нашої єдності в Європі. Болгарія, Чехія, Словаччина, Туреччина. Предметні переговори, важливі зустрічі. Результати для нашої оборони, для наших людей і для спільної боротьби за міжнародний порядок, заснований на правилах.

"Дякую кожній країні, кожному місту, яке приймало нас у цій поїздці. Кожному лідеру і народу – за підтримку і допомогу, за солідарність!", - додав президент.