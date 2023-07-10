"Результати для нашої оборони та людей": Зеленський про 4 насичених дні для підтримки України [ Редагувати ]
У понеділок, 10 липня, президент України Володимир Зеленський звітував про чотири насичені та продуктивні дні.
Чотири насичених дні для підтримки України і посилення нашої єдності в Європі. Болгарія, Чехія, Словаччина, Туреччина. Предметні переговори, важливі зустрічі. Результати для нашої оборони, для наших людей і для спільної боротьби за міжнародний порядок, заснований на правилах.
"Дякую кожній країні, кожному місту, яке приймало нас у цій поїздці. Кожному лідеру і народу – за підтримку і допомогу, за солідарність!", - додав президент.
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