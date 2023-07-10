росія понизила Туреччину до розряду "недружніх країн" [ Редагувати ]
Рішення Анкари передати командирів "Азова", які перебували на території Туреччини та повинні були залишатися там до завершення конфлікту, українській стороні викликало розлючення в росії. Голова комітету Ради Федерації з оборони і безпеки Віктор Бондарєв заявив агентству ТАСС, що для росії Туреччина тепер стала недружньою країною, тоді як раніше вона були просто нейтральною.
Російський посадовець нагадав, що в рф полк "Азов" визнаний терористичною організацією. Заяви Анкари щодо можливого вступу України до НАТО обурюють Віктора Бондарєва. За його думкою, такий "недружній крок" зумовлений тиском союзників в Альянсі та припиненням зернової угоди.
Нагадаємо, що в кремлі сталася істерика через повернення командирів "Азовсталі" в Україну. За словами Пєскова, командири "Азовсталі" нібито мали перебувати на території Туреччини до кінця війни. Він додав, що російську сторону ніхто не поставив до відома про повернення командирів в Україну.
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