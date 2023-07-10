У другій декаді липня в Україні царюватиме нестійка погода з короткочасними дощами, зливами та грозами, зі збереженням високої температури повітря.

Про це у своєму огляді пише кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

У вівторок, 11 липня, вдень у північних та західних областях короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі +10…+15 °С, вдень +19…+27 °С.

У середу, 12 липня, у південних областях пройдуть дощі. На решті території України без істотних опадів. Температура повітря вночі +11...+16°С, вдень +22...+27°С.

У четвер, 13 липня, вдень у західних, центральних та північних областях очікуються дощі з грозами та сильні зливи. Температура повітря вночі в межах +12...+17°С, вдень +23...+34°С.

У п'ятницю, 14 липня, вночі у центральних, північних та західних областях пройдуть дощі, місцями зливи. Температура повітря вночі +16...+21°С, вдень +24...+29°С.