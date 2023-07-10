Війська рф із "Торнадо" обстріляли Дніпропетровську область: є поранений [ Редагувати ]
Російські війська сьогодні, 10 липня, з РСЗВ "Торнадо" обстріляли Дніпропетровську область. Унаслідок ворожої атаки постраждав чоловік.
Про це повідомляє глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"Окупанти знову вчинили терористичний акт. Ворог обстріляв Синельниківський район попередньо з системи залпового вогню "Торнадо-С". Атакували Межівську громаду, яка межує з Донецькою областю", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що було поранено 58-річного чоловіка. Він знаходився в автомобілі під час обстрілу.
"Отримав осколкове поранення. Медики надали необхідну допомогу. Наразі постраждалий лікується амбулаторно", - зазначив Лукашук.
Було пошкоджено 12 житлових будинків, 1 господарча споруда, 3 легкових автомобілі.
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