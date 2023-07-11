Фортеця перетворилась на справжню пастку. На Бахмутському напрямку Сили оборони встановлювали капкан російським військам. Вийти з міста рашисти не можуть, а Бахмут тепер повністю під вогневим контролем ЗСУ. Запеклі бої точаться і поблизу Авдіївки. А на окупованих територіях окупанти продовжують примусову паспортизацію населення. Більше про події на Сході в нашому огляді.

На цих кадрах яскраво палає склад окупантів, які спільними зусиллями підпалили артилеристи 43-ої та 45-ої бригад. Згодом вони ж накрили й позицію з ворожою гарматою Д-30, яка заважала нашим захисникам просуватися біля Бахмута. На цій ділянці східного фронту Сили оборони продовжують рухатися вперед.

Ще кілька годин тому у цій посадці були окупанти. Наші захисники вибили їх звідти. По собі загарбники лишили бруд, сморід та трохи зброї.

У Міноборони кажуть про вогневий контроль міста-фортеці. Рашисти опинилися у пастці.

Ганна Маляр, заступник Міністра оборони України:

В Бахмуті вже декілька днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом. Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута.

Запеклі бої точаться і поблизу Авдіївки. Рашисти намагаються оточити місто, але марно.

Максим Морозров, боєць "Легіону Свободи":

Ці атаки достатньо масовані. За підтримки до 20 одиниць техніки. Обов'язково декілька одиниць танків, 200-300 піхоти. Масовано намагаються зайти. Масовано обстрілюють місто.

Зараз ініціатива за українськими військовими. Тому ворог гатить з важкої артилерії та авіації. Внаслідок одного з обстрілів загинув містянин.

Максим Морозров, боєць "Легіону Свободи":

Ворог постійно здійснює обстріли з РСЗВ, танків, та "Градів". Здійснюються авіаудари по місто керованими та некерованими, так званими "нурсами". Вони намагаються на цій ділянці захопити повністю ініціативу у свої руки й не дати можливості тут створити контрнаступальні дії. Але вони будуть, і Україна переможе попри ту критичну ситуацію, яку ворог намагається створити в місті.

російські терористичні війська свідомо б'ють по цивільних. Неподалік Костянтинівки вони вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу у полі після чергового обстрілу.

Поїхали! Попали під обстріл.

А це відео український військовий зняв у Вугледарі. Місто вже 15 місяців на лінії фронту. Тут жодного вцілілого будинку.

Смерть, каліцтво, мародерство - це все "руський мир".

Це - бібліотека у Максимільянівці. Будівля неодноразово потрапляла під обстріли. Через дірявий дах заливає приміщення.

Люди намагаються врятувати книги. Вони їх сушать.

Що їх обдурили й кинули на вірну смерть, московити починають розуміти, лише потрапивши до України. Вкотре у мережі з'явилося відео, де російські військові благають бункерного повернути їх додому.

По прибытию на передок поняли, что нас обманули. Без еды, без воды, без каких-либо-условий для проживания мы выходим на различные штурма, на различные задачи, которые ставят нам люди, которых мы ни разу не видели. Ведут нас на убой. Из 110 человек нашей роты осталось менее 25.

А ще росія - це терор. І це добре відчувають жителі окупованих територій. Загарбники щосили намагаються нав'язати українцям свої папірці із двоголовою куркою на обкладинці.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Так, в місті Старобільськ, російська окупанти видали картки резидентів російської федерації з терміном дії 3 місяці усім працівникам місцевої багатопрофільної лікарні, які не отримали російського паспорта. При цьому громадянам України погрожують, що у разі неотримання в цей термін російських документів їх депортують з тимчасово окупованої території з конфіскацією житла.

Та українці продовжують чинити опір загарбникам.