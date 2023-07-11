На Закарпатті волонтери безкоштовно стерилізують та вакцинують від сказу безпритульних собак [ Редагувати ]
На Закарпатті волонтери безкоштовно відловлюють безпритульних собак, стерилізують та вакцинують від сказу. Це працює мобільна команда міжнародного благодійного фонду. Після процедур тварин відпускають.
В області благодійники будуть два тижні, співпрацюватимуть з місцевим "Центром поводження з тваринами". Їхню роботу бачила Ірина Ковальчук.
Від десяти хвилин до пів години у середньому триває операція зі стерилізації собак. Після наркозу до роботи приступає ветеринарний лікар. Працюють у спеціально обладнаній для цього мобільній клініці.
Дмитро Чернецький, лікар ветеринарної медицини:
Тут є в принципі все необхідне для того, щоб проводити операції. Даємо всі необхідні препарати, антибіотики, протизапальні препарати, обов'язково вакцину від сказу. І вітаміни, якщо це необхідно. Все індивідуальне, стерильне на кожну тварину у нас є. Також кожній тварині ми вішаємо кліпсу на вушко. Для того, щоб тварину ідентифікувати.
По два ветлікарі, ловець, асистент та фахівець післяопераційної перетримки тварин - такою командою за день можуть прооперувати до двох десятків тварин.
Олександр Лецишин, ловець тварин:
Якщо собаки соціальні, то беру на руки й кладу в клітку, якщо вони не соціальні й не йдуть до рук, то приманюю їх, щоб підійшли, і застосовую шприц-транквілізатор. Дистанційно спіймав, привіз на базу, простерилізували, лікарі подивилися, на наступний день випустили тварину. У нас технології не такі, як у багатьох лікарнях приватних, у нас іде дуже маленький розріз, він не критичний для тварини, ми колемо пролонгованої дії антибіотики.
Мобільна команда міжнародного благодійного фонду подорожує Україною з 2012 року. Приїздять на запрошення громад. Затримуються до місяця. Раз на тиждень влаштовують волонтерський день, коли люди самі приводять собак і котів. В Ужгороді вже втретє.
Ірина Азізян, директорка КП "Центр поводження з тваринами" Ужгородської міської ради:
Місто має створювати умови для команди: проживання, харчування, приміщення для проведення операцій та місце для післяопераційної перетримки. Це єдиний гуманний спосіб скорочення чисельності безпритульних тварин.
Не тільки безкоштовно стерилізують та вакцинують тварин, а й навчають місцевих лікарів, аби у такий гуманний спосіб контролювали популяцію безпритульних чотирилапих.
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