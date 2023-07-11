Викладач зауважує: треба шукати не лише докази катувань, а й речі, що допоможуть встановити особи катів.

Чим більше територій деокуповують Збройні сили України, тим більше виявляють воєнних злочинів, скоєних росіянами. За даними МВС, наразі розслідується понад вісімдесят тисяч таких проваджень. Відповідно, зростає потреба в якісній фіксації таких злодіянь.

В Одесі створили спеціальні полігони, де цьому навчають майбутніх поліцейських. Як це відбувається?

На навчальному полігоні - майбутні слідчі, криміналісти, оперативні працівники - курсанти Одеського державного університету внутрішніх справ. І вони практикуються документувати воєнні злочини, скоєні російськими військовими. Чому це актуально - українцям не треба довго пояснювати.

Ганна Тетерятник, завідувачка кафедри кримінального процесу Одеського державного університету внутрішніх справ:

І ми розуміємо, яка кількість цих проваджень буде іще після звільнення наших тимчасово окупованих територій. І ті курсанти, які сьогодні навчаються на першому, другому курсі - вони, на жаль, також стикнуться з розслідуванням воєнних злочинів.

Для курсантів змодельовані різні ситуації. Ось, за легендою, на місці масового захоронення виявлено тіло закатованої жінки. Треба ретельно зібрати всі біометричні дані, внести в протокол, описати територію, зробити фотофіксацію, при цьому важливо звертати увагу на найдрібніші деталі.

Андрій Лялін, курсант Одеського державного університету внутрішніх справ:

Тому що за зовнішніми ознаками саме трупу, наприклад, це татуювання, колір манікюру, відсутність якоїсь фаланги пальця можна ідентифікувати особу, тому що люди, які звертаються до поліції про безвісти зниклих осіб, надають повну інформацію про особу, яку вони шукають та вказують повну інформацію щодо її особливостей.

На іншій локації - катівня. Її, за легендою, росіяни облаштували у покинутій будівлі. Тут - також загиблі та чимало речових доказів. Від знарядь тортур - молотків, ножів, протигазів - до написів на стінах та слідів крові. Усі дані відправляються на експертизу.

Під номером п'ять було виявлено револьвер з одним зарядженим патроном в магазині. Як воно могло використовуватися - дуже просто: людина могла сидіти на стільці - і могли крутити барабан, наставляти на неї та випитувати з неї будь-яку інформацію.

Викладач зауважує: треба шукати не лише докази катувань, а й речі, що допоможуть встановити особи катів.

Дмитро Лісніченко, доцент кафедри кримінального процесу Одеського державного університету внутрішніх справ:

Оскільки знову ж таки з досвіду і спілкування з практичними працівниками, ми знаємо, що такі випадки є - залишають мобільні телефони, навіть є випадки, що залишають якісь документи, якісь військові документи щодо передислокування своїх підрозділів і тому подібне - і це надалі дозволяє ідентифікувати тих російських злочинців, які займалися такого роду діяльністю.

На локації "Розстріл автомобіля з цивільними людьми" (а це розповсюджене російське злодіяння) - курсанти фіксують кульові отвори, щоб потім у суді можна було довести, що йдеться саме про воєнний злочин.

Ми бачимо характерні пошкодження на корпусі автомобіля: курсанти повинні це визначити, описати все чітко, тому що імовірно, що обстріл вівся саме зі стрілецької зброї, тобто ми розуміємо, що це не приліт ракети чи якогось снаряда.

У виші кажуть: приклади воєнних злочинів відтворюють максимально реалістично, щоб курсанти набули певної стресостійкості та не розгубилися під час роботи. Самі ж хлопці та дівчата вже рвуться в бій і готові ходити на практичні заняття навіть у позакласний час, бо, мовляв, притягнення російських злочинців до відповідальності - частина великої Перемоги.

Сергій Корецький, курсант Одеського державного університету внутрішніх справ: