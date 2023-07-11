Сили оборони України продовжують стримувати росіян на східному фронті. Ворог тисне одразу на кількох напрямках. Шахтарськ, Авдіївка, Мар'їнка, Куп'янськ - безперервні бої. Загалом, 48 авіаційних ударів противника, 60 обстрілів з різного типу артилерії. Найзапекліші бої біля Бахмуту. Росіяни намагаються повернути втрачені позиції неподалік Григорівки.

На підступах до міста-фортеці побував наш воєнкор - Ігор Левенок. Далі його матеріал з артилерійських позицій ЗСУ.

Гарячий Бахмутський напрямок! Метр за метром наше військо витискає ворога!

Наші артилеристи зараз будуть працювати по ворожих цілях. Вони вже виявлені!

День на позиціях українських артилеристів! Як злітає у повітря ворожий склад БК і як гине російська піхота! Ексклюзивні кадри!

Не кількістю, а вмінням! Кожен снаряд - у ціль!

Ми намагаємося використати мінімум снарядів і максимально вразити ворога.

Ранок після рясного дощу. Ми їдемо на позиції нашої артилерії. Ґрунтові дороги розкисли, небо ясне. Армійці остерігаються такої погоди. Бо в небі літають ворожі дрони, а по цьому бездоріжжю швидко не проскочиш.

Зараз така війна, що вона вся орієнтована на те, що в небі щось літає, і зверху дивиться на тебе, і слідкує…

Армійці на позиціях чекають команди "чисте небо".

"Чисте небо" означає, що їхнє може бути щось в небі, і ми чекаємо поки з'явиться наше, і тоді будемо працювати.

На цій ділянці наступають бійці тридцятої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Хлопці кажуть ранок був "веселий".

Андрій, командир батареї САУ 2С1 "Гвоздика":

В нас періодично є робота, якщо піхота йде в наступ, то ми працюємо і прикриваємо, прочищаємо їм дорогу, відсікаємо їхні резерви, знищуємо їх БК, щоб полегшити максимально і зменшити втрати для нашої піхоти, бо вона дуже багато тягне на собі.

Період нетривалого затишшя. В артилеристів короткий перепочинок. Бійці розповідають, якою зброєю працюють. Вона не нова, радянська. САУ 2С1 "Гвоздика", втім хлопці її хвалять. Кажуть, у вмілих руках б'є ворога, ще і як!

Володимир, навідник САУ 2С1 "Гвоздика":

Як то кажуть: білці в око! - Навіть попри те, що там настріл вже хороший? - Повірте, попадає добре.

Роботи додалося, кажуть армійці, втім, це саме той випадок, коли бійці просять її іще більше, аби тільки прискорити нашу перемогу.

Андрій, командир батареї САУ 2С1 "Гвоздика":

День, ніч, обід - все в процесі. У нас є два вибори: або ми переможемо, або вони програють.

І процес починається. В одну мить екіпажі, по команді "до бою", біжать до своїх "Гвоздик". Дві-три хвилини й батарея починає працювати.

Ігор Левенок, кореспондент:

Північний фланг Бахмутського напрямку! Наша артилерія тут фактично не замовкає. Піхота просувається, і хлопці-артилеристи зараз прикривають піхоту і відпрацьовують ворожі цілі.

Постріл за пострілом. Секунди на обчислення точних координат.

І смерть окупантам! Вже після виконаної роботи, наші аеророзвідники показали відеозвіт. Ось так радянська САУ натівськими снарядами точнісінько влучає у ворожий склад з боєприпасами у Бахмуті.

А це вже російська піхота і ворожі артилеристи ловлять подарунки від українців!

Вразити такі цілі, то велика удача, кажуть артилеристи. Наразі, лунає команда на паузу.

- Після того як розрахунок САУ відстрілявся, надійшла команда, ну і в принципі такий і має бути алгоритм дій, зараз замаскувати цю установку і швиденько перебратися в укриття. - Одразу "Орлан" полетів! - Куди полетів? - В небо, шукати нас.

І сьогодні робота у хлопців продовжилася. Ми їдемо з артилерійських позицій з одним питанням.