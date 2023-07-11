На цьому багі боєць із позивним "Сова" щодня долає до сотні кілометрів.

Багі та квадроцикли - незамінні помічники наших бійців на фронті. На них евакуюють поранених, підвозять до позицій боєприпаси.

Головна перевага - мобільність та оперативність. Таким машинам не страшні бездоріжжя та навіть болота. А ще їх можна швидко відремонтувати. Наші колеги з Військового телебачення покажуть, як ці всюдиходи працюють на передовій.

Позивний "Сова", військовослужбовець Збройних сил України:

Вона в народі називається "жужик", ми її так лагідно називаємо. Вона необхідна для підвозу БК, підвозу провізії й вивозу "300", і так вже буває "200" з поля бою.

На цьому багі боєць із позивним "Сова" щодня долає до сотні кілометрів. Машина-звір адаптована під фронтові потреби та може перевозити до семи людей. Має коробку-автомат і повний привід, тому жодне болото їй не страшне.

Олена Гаврилюк, кореспондентка Військового телебачення України:

Мобільність - одна з головних переваг на фронті. Наші десантники масово використовують багі та квадроцикли. На відміну від росіян, українські бійці застосовують ці легкі засоби пересування під час виконання бойових завдань.

Цей багі вже не раз потрапляв під обстріл. Олександр показує наслідки ворожих влучань.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Тільки вспіли вивантажаться, і спрацював вихід від міномета, я зрозумів, що воно летить і може прилетіти, і ми зразу відкотилися в безпечне місце, але рядом лягло біля багі, те, що попробивало значного урона не нанесло, відсиділись і поїхали далі.

За потреби, окрім багі, військовослужбовці використовують квадроцикли. Величезною перевагою цих машин є те, що їх можна досить швидко відремонтувати. Система керування квадроциклом схожа на ту, що є у мотоцикла.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Кнопка старт, завели.

На цих кадрах - багі в дії. Бійці рятують побратимів з під шквального ворожого вогню.