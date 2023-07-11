Зеленський прибуде у Вільнюс сьогодні - Столтенберг [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський прибуде у Вільнюс, де проходить саміт НАТО, вже сьогодні, 11 липня.
Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу.
За словами Столтенберга, президент України візьме участь у вечері у вівторок.
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