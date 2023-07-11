Щойно визначено ціль, вони одразу націлюють на неї свою зброю.

Сили оборони України продовжують наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Про це повідомляють у Генштабі. Тож далі - про підрозділ, який є основним прикриттям піхоти. Як мінометники та гранатометники забезпечують вогневу підтримку - бачили кореспонденти Військового телебачення.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Зараз багато таких штурмових дій. Раніше було більше такої війни, артилерійської, штурмових дій було менше, набагато менше. Зараз контактна війна більше.

І в цій контактній боротьбі невеличка, але все ж перевага - здебільшого на нашому боці, каже Олександр. На одній із позицій, піхоту прикриває рота вогневої підтримки. Разом із командиром наша знімальна група вирушає на позиції. Дороги розбиті, доїхати - складно.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

- Скільки цілей у вас за день? - Буває по-різному, може не бути ні однієї, може бути отак: будуть крити, не вспіваєш працювати. Від ситуації. Вийде десь БМП, то можемо по БМП, потім піхоту, роботи багато.

Рота вогневої підтримки завжди намагається працювати у тандемі з аеророзвідкою. Отримавши координати - миттєво накривають ворога з гранатомета.

А це вже мінометники. Щойно визначено ціль, вони одразу націлюють на неї свою зброю.

Втім ворог зазвичай швидко відповідає. Від'їхавши на безпечнішу дистанцію ми почули звуки кількох ударів там, де були зовсім недавно.